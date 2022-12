Reggina mania: in mezz’ora polverizzati gli oltre 600 biglietti per la trasferta di Como

Prosegue il momento d’oro della Reggina. La compagine amaranto si gode la vittoria di Brescia e guarda con fiducia al big-match dell’Immacolata con il Frosinone in programma alle 15 al Granillo. Intanto, dopo i tantissimi presenti al Rigamonti di Brescia, si prevede un’altra onda amaranto in terra lombarda. In vista della trasferta di domenica prossima a Como, gli oltre 000 biglietti destinati per il settore ospiti sono stati polverizzati nell’arco di 30 minuti. Ai tifosi della Reggina sono stati destinati anche i biglietti del settore A della tribuna coperta, lato curva ospiti.

Il Como ha diramato una nota nella quale spiega che i “tifosi ospiti nati a Reggio Calabria potranno acquistare i biglietti solo ed esclusivamente nel Settore Ospite a loro dedicato e nel Settore A della Tribuna Coperta”.

