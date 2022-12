La Reggina spopola sul web e su Google Trends. +100mila ricerche l'8 dicembre

Reggina mania, in campo e fuori. Nonostante l'amaro ko di ieri con il Frosinone, il club amaranto ha comunque degli elementi importanti per poter far festa. Certamente tutti si aspettavano un risultato diverso ieri nel super big-match del "Granillo", ma alla fine della giornata la Reggina di Saladini-Cardona-Inzaghi può sorridere perchè il termine "Reggina" è stata la più cliccata su Google Trends. Ieri alle 20 "Reggina" ha raggiunto una top cifra di 100+ ricerche.

"100+ mila ricerche alla voce ‘REGGINA’, segno che passione, interesse, coinvolgimento e interazioni tra il Club e i suoi straordinari tifosi sono una solida base certa nel nostro cammino", si legge in una nota della società.

© Riproduzione riservata