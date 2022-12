Oscar del Calcio, Ferdinando Ielasi premiato come miglior addetto stampa

Prestigioso riconoscimento per l’area Comunicazione della Reggina. A Ferdinando Ielasi, infatti, è stato assegnato il premio quale migliore addetto stampa della Serie B per la stagione 2021-2022, nell’ambito degli "Italian Sport Awards", gran galà del calcio abbinato agli “Italian Football Awards” in programma a Salerno.

Il giornalista Ferdinando Ielasi, che nella scorsa stagione ha iniziato il suo percorso quale Responsabile dell’ufficio stampa della Reggina, riceverà il 19 dicembre il premio quale miglior addetto stampa della cadetteria nella scorsa stagione. In quella occasione verrà premiato anche l’esterno amaranto Niccolò Pierozzi quale miglior esordiente della Serie C.

