Reggina in emergenza totale. I nuovi arrivati verso il debutto

Emergenza totale. Centrocampo da inventare, difesa cortissima, assenze pesanti. Condizioni che rendono la trasferta di Palermo ancor più di difficile di quanto non lo fosse alla vigilia, contro una squadra in salute e reduce da otto risultati utili consecutivi. Gli amaranto ed Inzaghi contano gli assenti. Mancheranno sicuramente il difensore Camporese, l’attaccante esterno Ricci ed il centrocampista Hernani, tutti infortunati. Out lo squalificato Fabbian mentre Thiago Cionek, dopo il grave lutto che lo ha colpito per la perdita del padre, rientrerà solo a ridosso della trasferta ed il suo impiego resta molto in dubbio.

L’assenza inaspettata è quella del brasiliano Hernani, vittima di un problema fisico che però si spera possa rientrare in poco tempo, con lo staff medico e tecnico che puntano a rimetterlo in pista per la prossima sfida interna contro il Pisa. Con il contemporaneo stop di Fabbian Inzaghi dovrà studiare le mosse in mediana, si profila un centrocampo atipico, forse anche con soluzioni coraggiose che potrebbero, infatti, vedere il debutto immediato di uno dei tre uomini arrivati nell’ultimo giorno di mercato: Warren Bondo.

Il calciatore francese potrebbe essere schierato insieme a Crisetig e Majer, anche se resta validissima l’opzione Liotti, quantomeno su base iniziale. Mai come in questo momento si rivelano provvidenziali gli arrivi di Terranova, Bondo e Strelec nel rush finale di mercato, considerato che per due su tre non è un azzardo ipotizzare una maglia da titolare domenica pomeriggio al “Renzo Barbera”.

Nel reparto arretrato, infatti, Terranova ed il confermato Loiacono si contendono un posto in coppia con Gagliolo, se anche Cionek dovesse figurare tra i convocati è probabile che vada inizialmente in panchina.

L’arrivo di Strelec offre ad Inzaghi una opzione ulteriore, anche se l’assenza di Ricci lo priva di un’alternativa tra gli esterni. Si valuterà la possibilità di confermare la soluzione con Menez decentrato a sinistra e Gori (o lo stesso Strelec) attaccante centrale, oppure affidarsi ad un collaudato tridente con Rivas e Canotto esterni, ed il francese nel ruolo di “falso nove” interpretato per tutta la prima parte di stagione.

Lo slovacco ha caratteristiche fisiche differenti e nonostante il suo ruolo naturale sia quello di centravanti non disdegna il movimento sul fronte offensivo “chiedendo” spesso il fraseggio con i compagni e lasciando spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. È chiaro che il suo inserimento dovrà essere graduale ma nulla esclude che anche lui, a Palermo, possa collezionare i primi minuti con la nuova maglia. Ieri i tre nuovi innesti hanno fatto il proprio debutto al “Sant’Agata”, mettendosi subito al lavoro con i compagni. A loro ha dato il benvenuto il presidente del club Marcello Cardona che ha salutato l’intero gruppo e lo staff tecnico oltre a dare il benvenuto a chi ha sostenuto il primo allenamento in amaranto.

© Riproduzione riservata