Reggina, l’obiettivo concreto resta difendere il posto playoff

Difendere i playoff. Non ci può essere altro obiettivo per la Reggina allo stato attuale. È difficile e forse anche pericoloso far scemare l’entusiasmo, raccontando di “salvezza” quale unico scopo possibile, così come può essere controproducente e rischioso, invece, parlare di altro.

L’escalation di sconfitte ha avuto inevitabili ripercussioni di classifica: il Genoa ha superato la squadra di Inzaghi al secondo posto e adesso cerca di allungare le distanze (nonostante il punto di penalizzazione rimediato per il mancato adempimento Irpef), contemporaneamente Sudtirol e Palermo hanno agganciato la compagine dello Stretto in terza posizione.

Ma c’è di più. Nelle ultime giornate la classifica ai piani alti si è accorciata: nove squadre in cinque punti, una corsa ai playoff che adesso ingloba anche squadre in netta ripresa e che hanno investito parecchio nel mercato invernale.

Appare dunque evidente come ad oggi la Reggina debba guardarsi dalle retrovie che fare la corsa sulle prime posizioni, anche perché la capolista Frosinone appare inarrivabile soprattutto per la continuità e la solidità mostrata dalla formazione di Grosso, capace di vincere diciassette delle ventiquattro gare giocate.

Gli spareggi promozione sono alla portata e la qualità dell’organico amaranto, al netto del periodo sfavorevole, deve indurre a guardare con fiducia alle prossime sfide: bisogna ritrovare la lucidità e la freddezza sotto porta che hanno caratterizzato la fase iniziale di stagione per recitare un ruolo da protagonista.

Sabato non sarà facile, come non lo è mai in Serie B specialmente nella fase finale di stagione quando tutte le squadre riescono ad esprimere sforzi maggiori per raggiungere i propri obiettivi. I veneti si ritrovano a ridosso della zona retrocessione, sono reduci dalla sconfitta di Frosinone (squadra battuta all’andata nella gara giocata al “Tombolato”) ma senza drammi e anzi convinti di poter raggiungere un risultato favorevole nel match contro gli amaranto. Inzaghi riavrà Majer che tornerà dalla squalifica, il modulo adottato ad inizio gara contro il Pisa potrebbe essere riproposto anche se, in questo momento, la Reggina sembra avere bisogno di maggiore presenza e densità in area avversaria.

Non bisogna assolutamente escludere l’opzione con due attaccanti centrali, magari anche fisici e strutturati per sfruttare possibili cross e gioco aereo in zona gol. Si vedrà in questi giorni di allenamenti al “Sant’Agata”, dopo la sequenza di risultati negativi è facile aspettarsi anche cambiamenti quantitativamente corposi.

Nonostante la serie di sconfitte consecutive gli amaranto non saranno soli nella prossima trasferta di Cittadella. Già un centinaio i biglietti del settore ospiti venduti in poche ore dall’apertura della prevendita. I posti a disposizione nella Curva Nord ospiti sono 1.144 posti, c’è tempo fino a venerdì sera (ore 19) per acquistare il tagliando online, attraverso il portale TicketOne o nei punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale. Non sarà consentito l'acquisto il giorno della gara.

