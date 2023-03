Reggio, in vendita i biglietti per la partita della Nazionale Under 21

La Nazionale under 21 arriva a Reggio Calabria per l’ultimo test prima della fase finale degli Europei, che a giugno vedrà gli Azzurrini impegnati in Romania nel girone con Francia, Norvegia e Svizzera. Lunedì 27 marzo, allo stadio 'Oreste Granillo', i ragazzi di Paolo Nicolato sfidano in amichevole l’Ucraina (inizio ore 20). I biglietti possono essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Sono previsti prezzi popolari e tariffe ridotte per gli Under 18. La Nazionale Under 21 torna a giocare a Reggio Calabria a distanza di oltre 21 anni dal match contro la Polonia del novembre 2001, valido per le qualificazioni all’Europeo e terminato 0-0. Contro i pari età ucraini, invece, ci sono quattro precedenti: tre le vittorie dell’Italia, una dell’Ucraina. L’ultimo incrocio risale al marzo 2013, quando gli Azzurrini vinsero 1-0 in amichevole a Bassano del Grappa grazie alla rete di Ciro Immobile.

