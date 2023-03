La Reggina tra campo e carte bollate: in settimana il deferimento?

È una settimana importante per la Reggina sia in campo con la ripresa del campionato, sia in relazione al dialogo con la Federazione per le scadenze fiscali di febbraio non ottemperate dal club.

Dopo l’allenamento di ieri il gruppo amaranto è rimasto al centro sportivo a Sant’Agata dove proseguirà la preparazione in vista della gara di venerdì 31 marzo a Genova contro la formazione di Gilardino, seconda in classifica e in piena lotta per la promozione diretta in serie A. All’andata vinsero gli amaranto ma da allora tutto si è capovolto. La formazione ligure, dopo quella sconfitta ed il cambio di allenatore, ha trovato il giusto equilibrio e le condizioni per esprimere al meglio tutto il potenziale di un organico “extralusso” per la categoria.

Il Genoa ed il fortino Ferraris. Il ruolino interno dei rossoblù è da squadra imbattibile: al Ferraris non perde dal 4 dicembre scorso e, nelle ultime otto gare consecutive davanti ai propri tifosi non ha mai subito gol (quattro vittorie consecutive il record attuale). Per tornare dalla Liguria con un risultato quantomeno favorevole servirà una Reggina da battaglia, ai limiti della perfezione. Certamente non la squadra che (purtroppo) si è fatta notare negativamente nel girone di ritorno.

Per capire se ci siano o meno le condizioni per sfornare una prestazione di livello bisognerà necessariamente aspettare fino a venerdì sera. Le perplessità sono legittime.

Extra campo

Oggi è previsto un incontro dell’avvocato Paolo Rodella, che curerà la difesa del club amaranto, con la Procura Federale. Parallelamente c’è la “partita” da giocare lontano dal calcio. Dopo la segnalazione della Covisoc alla Procura Federale il club amaranto non ha presentato memoria difensiva ma sarà chiamata in audizione per illustrare le proprie motivazioni. Successivamente è molto probabile che possa arrivare il deferimento relativo alle scadenze del 16 febbraio. Per quelle del mese successivo dovrebbe replicarsi quasi in toto l’intera procedura.

Tra questa e la prossima settimana potrebbe arrivare il deferimento, se dovesse esserci poi la sentenza con la penalizzazione si avvierebbe poi la difesa amaranto ed un contenzioso legale: la Reggina è intenzionata a far valere le proprie ragioni in tutte le sedi deputate, convinta di un operato che ha seguito pedissequamente le indicazioni del Tribunale con il quale è in atto una procedura per il concordato e la ristrutturazione del debito relativo alle precedenti gestioni.

Tra la gara di campionato al Ferraris contro il Genoa e l’evoluzione della situazione “societaria”, la settimana che inizia potrebbe essere tra le più importanti della stagione. L’esito della sfida in campo può indicare quale debba essere l’obiettivo finale della compagine di Inzaghi, a pochi turni dalla conclusione del torneo, a maggior ragione se dall’esterno qualcosa dovesse non andare per il verso giusto.

