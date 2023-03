Reggio abbraccia l’Under 21 e l’Ucraina

Le formazioni “under 21” di Italia ed Ucraina si affrontano, stasera (ore 20), al “Granillo” in quello viene considerato come un “test” abbastanza probante, in previsione della partecipazione al campionato Europeo di categoria che si disputerà in Romania e Georgia, dal 21 giugno all’8 luglio 2023, dove entrambe le formazioni si candidano ad un ruolo di assolute protagoniste.

Nella nostra città, una rappresentativa azzurra ritorna a distanza di oltre 20 anni e regna una qual certa attesa per vedere all’opera gli “azzurrini”, reduci dalla convincente affermazione firmata, di recente, in Serbia grazie alla doppietta di Mulattieri, attuale attaccante del Frosinone. Tra i convocati figurano, tra gli altri, due giovani amaranto, come Pierozzi e Fabbian, con il primo che ha, già esordito positivamente alla Tsc Arena di Backa Topola, mentre un infortunio rimediato nell’ultima gara casalinga contro il Cagliari, sta impedendo a Fabbian di debuttare e conservare tutto per intero il proprio valore. A disposizione del c.t. Paolo Nicolato ci sono tanti, giovani talenti, ma alcuni di loro per trovare spazio e maturare significative esperienze si sono dovuti trasferire all’estero. La sfida contro l’Ucraina può consentire al responsabile della panchina di fare ulteriori valutazioni sulle scelte da operare sul gruppo che sarà chiamato a misurarsi nel torneo continentale, anche perché le 16 finaliste sono tutte avversarie di rango e la stessa Italia è chiamata a misurarsi, nel gruppo “D” con Francia, Svizzera e Norvegia. Invece, per l’Ucraina gli avversari sono: Croazia, Spagna e Romania, ma la formazione guidata dal c.t. Ruslan Rotan fa leva su un organico che solo qualche anno addietro si è aggiudicata la Coppa del Mondo “under 20” e c’è da tenere particolarmente d’occhio l’attaccante Danylo Sikan.

Nel pomeriggio di ieri, gli avversari degli “azzurrini” si sono allenati al “Granillo”, dove sono stati accolti dai sindaci f.f. della nostra città, Versace e Brunetti, i quali hanno consegnato dei gadget. Va messo in evidenza che nello “staff” tecnico ucraino figura Vasil Kardash, ex- giocatore della Dinamo Kiev che nella Champions League (1997-1998) affrontò la Juventus nei quarti di finale, perdendo per 1-4, con Pippo Inzaghi autore di una tripletta e con la quarta rete messa a segni da Del Piero, mentre Nicola Amoruso in quella trasferta rimase in panchina. Gli “under 21” di Italia e Ucraina, pur se impegnati in un confronto amichevole, sono in grado di divertire il numeroso pubblico che sarà presente sulle tribune dello stadio comunale e soprattutto per i giovani calciatori appartenenti alle scuole calcio cittadine e della provincia, appositamente invitate dalla Figc, si preannuncia una ghiotta occasione di ammirare un buon numero di talenti che, a sentire gli addetti ai lavori, appaiono destinati ad un grande futuro.

