Reggina padrona del proprio destino: “Ma deve sbloccarsi mentalmente”

I successi esterni di Bari e Venezia hanno dato una mano alla Reggina, rimasta ancora in zona playoff. Settimana comunque importante per la formazione di Inzaghi che lunedì prossimo affronterà allo “Stirpe” la capolista Frosinone. Ma del momento del club di via “Delle Industrie” ne abbiamo parlato con l’agente Polo Dattola, reggino doc.

Cosa sta succedendo alla formazione di Inzaghi?

«La squadra, a mio avviso, sta trovando delle difficoltà a livello mentale nell’affrontare le gare. Venerdì scorso ha sbagliato l’approccio e il Brescia ne ha approfittato. Il campionato di Serie B è imprevedibile. Ho letto troppa tensione nei volti dei calciatori. Penso che scendano in campo con un’ansia da prestazione che non li fa rendere al massimo, ma rimango ottimista in vista dei prossimi impegni».

La penalizzazione può avere inciso sull’aspetto psicologico di qualcuno dei protagonisti?

«No, i giocatori non pensano a queste cose. Il gruppo, al di là di tutto, ha avuto un calo fisiologico dopo un girone d’andata strepitoso. A proposito di penalizzazione, ne potrebbe arrivare un’altra per le scadenze di marzo. Ho comunque fiducia nell’operato della società che ha eredito diversi debiti pregressi relativi alla gestione precedente. Questa dirigenza sta facendo bene e va sostenuta».

Bisogna, quindi, pensare positivo?

«Non si deve, ripeto, essere pessimisti perché mancano ancora 4 partite alla fine della stagione regolare. Ci sono ancora dodici punti in palio».

I playoff sono tornati a rischio?

«La compagine amaranto ha il dovere di centrarli e il traguardo è alla portata se si rimane concentrati. A parte il Frosinone, anche le altre formazioni hanno attraversato due-tre settimane di crisi. Il Parma, tanto per fare un esempio, ha perso alcune gare casalinghe, un po’ come la Reggina. A proposito dei ducali, sabato ho visto al “Tardini” il match col Cagliari e sono felice che abbia segnato Man, uno dei miei assistiti. Sono socio con Andrea Pretti e nella nostra scuderia c’è anche Mihaila».

Il club deposita il ricorso contro la penalizzazione

"La Reggina comunica che nella serata di ieri è stato definito e depositato l’Atto di Appello avverso la recente decisione del TFN. Si resta ora in attesa della fissazione della relativa udienza di discussione innanzi alla Corte Federale di Appello". Così, in una nota, il club calabrese, penalizzato di 3 punti in classifica per mancati versamenti delle ritenute Irpef e degòo stipendi dei mesi di novembre e dicembre 2022.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria

© Riproduzione riservata