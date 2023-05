Reggina, l'udienza sul deferimento fissata per l'11 maggio alle 15:30

La Reggina ha reso noto, tramite il proprio profilo Twitter, che la Corte Federale di Appello ha annunciato l’anticipo dell’udienza a giovedì 11 maggio alle 15:30. Il club amaranto si presenterà davanti al tribunale federale nazionale per discutere del secondo deferimento, quello che ha visto la Reggina non rispettare le scadenze del 16 marzo scorso.

Qualche giorno fa il club del presidente Cardona aveva presentato ricorso alla Corte Federale d'Appello in relazione alla sentenza con cui era stato penalizzato di tre punti per il pagamento di alcune ricevute Irpef e di alcuni stipendi. Ora però c'è in gioco una nuova tappa della vicenda, che riguarda appunto un nuovo deferimento che ha per oggetto i pagamenti in scadenza a metà marzo.

© Riproduzione riservata