Si fa male l'arbitro, San Luca-Licata sospesa

Il match tra San Luca e Licata, valido per la 34esima e ultima giornata del girone I di Serie D è stato sospeso, sul risultato di 1-1, per un grave infortunio muscolare dell’arbitro, Stefano Raineri di Como. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, il direttore di gara ha avuto un problema che non gli consentiva di proseguire la partita e ha optato per la sospensione definitiva. Il risultato era sull'1-1.

«E' già stata fatta richiesta congiunta da parte delle società coinvolte per recuperare il match domani alle ore 15», si legge in una nota della società calabrese.

