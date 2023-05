E' stata ridotta di due punti la penalizzazione della Reggina per le inadempienze economiche, fiscali e contributive legate alle scadenze del 16 febbraio e del 16 marzo. Si è pronunciata così la Corte d’Appello della Federcalcio con una decisione importantissima per il presente e per il futuro della Reggina.

© Riproduzione riservata