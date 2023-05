Beffa Reggina, stagione finita. Amaranto ko all'89' contro il Sudtirol

SUDTIROL-REGGINA 1-0

Marcatore: 43’ st Casiraghi (S).

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi 6,5; Curto 6, Zaro 6,5, Masiello 6 (13' st Vinetot 6), De Col 6; Rover 5,5 (28’st Larrivey 6), Tait 6, Fiordilino 6 (45' st Lunetta s.v.), Belardinelli 6; Cisse 5,5 (1' st. Casiraghi 6,5), Odogwu 6. Allenatore: Bisoli 6,5.

Reggina (3-5-2): Contini 6; Cionek 6, Loiacono 6 (45’st Galabinov s.v.), Gagliolo 6,5 (35' st Ricci s.v.); Pierozzi 6, Fabbian 6, Majer 6,5, Hernani 6,5, Di Chiara 6 (45’st Liotti s.v.); Canotto 5,5, Strelec 5,5 (20’st Gori 5,5). Allenatore: Inzaghi 6.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini 6

Note - Ammoniti: Gagliolo (R), Cisse (S), Belardinelli (S), Hernani (R), Curto (S), Espulsi: Calci d'angolo: 3-7. Recupero: 6'st.

Si ferma al primo turno il cammino playoff della Reggina. Gli amaranto vengono eliminati dal Sudtirol, piegati dal gol di Casiraghi nel finale (determinante la deviazione di Loiacono che inganna Contini) dopo una gara in cui la compagine di Inzaghi ha creato tanto ma concretizzato poco. La squadra di Bisoli ha confermato le caratteristiche della stagione regolare: squadra che bada al sodo e propensa a difendersi, pronta però a colpire (fortunosamente) nell’unica chance costruita. Alla Reggina resta tanto rammarico, soprattutto per le occasioni create e non capitalizzate con Di Chiara, Hernani e Canotto. Nel finale il tuffo di Liotti per l’ultimo assalto ma Poluzzi è ancora protagonista. La Reggina saluta i sogni promozione, il Sudtirol accede alla semifinale contro il Bari.

