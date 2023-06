Reggina, tutto pronto per l’iscrizione. Poi la nuova proprietà

Quella di ieri, per la Reggina, è stata una giornata di fondamentale importanza considerato che sono state predisposte tutte le operazioni necessarie all’iscrizione. Stamattina partiranno i bonifici per regolarizzare la posizione del club in vista della scadenza di oggi. Si tratta del termine ultimo per presentare domanda di ammissione al prossimo campionato di Serie B, con l’obbligo di saldare tutte le pendenze previste dalle regole.

C’era un po’ d’ansia considerato che il tempo iniziava a stringere, ma probabilmente la Reggina ci è arrivata senza il fiatone che qualcuno percepiva dall’esterno. Alla società era già noto che, subito dopo l’ottenimento dell’omologa del piano di ristrutturazione del debito, sarebbe stato necessario uno sforzo significativo per chiudere la stagione.

Una cifra importante che, tra le altre spese, comprendeva l’ultima tranche degli stipendi al lordo dei calciatori. L’esborso dovrebbe essere al di sopra dei 4 milioni di euro. Tutta la documentazione necessaria, compresa la fideiussione da 800.000 euro, sarà inviata nella mattinata di oggi con un particolare aggiuntivo.

La Reggina, infatti, pagherà con anticipo la sua pendenza con l’Erario emersa dopo l’approvazione del piano di ristrutturazione. Il riferimento è a circa 800.000 euro, cifra determinata dallo stralcio del 95% sul debito da oltre 15 milioni che il club aveva. La scadenza era oltre i termini per l’iscrizione al prossimo campionato cadetto, ma il club, adeguandosi alle norme calcistiche, ha scelto di pagare entro il 20 giugno. Una volta presentata la domanda, la posizione economica della società amaranto (come quella di tutte le altre di B) sarà valutata dalla Covisoc.

Futuro con una nuova proprietà

La Reggina guarda adesso ad un futuro in cui è sempre più probabile possa esserci una nuova proprietà. Quello che già nel fine settimana appariva come interesse concreto di un acquirente, adesso è qualcosa di più. C’è un accordo che potrebbe essere già formalizzato nei prossimi giorni, quando potranno essere definiti i dettagli. Tra i tifosi amaranto c’è una tangibile curiosità sul nome di chi potrebbe presto acquisire la società. La trattativa, come già accaduto nel recente passato amaranto, va avanti con un patto di riservatezza che rende necessario del tempo prima di saperne di più su chi appare pronto a rilevare la Reggina. La sensazione è che, però, la strada sia ormai tracciata e che presto possa realmente concretizzarsi la cessione del club. Il Brescia, intanto, ha inviato alla Covisoc «segnalazioni circa l'iscrizione al campionato 2023-2024». Il club lombardo ha anche inoltrato alla Procura Federale (Figc) e alla Procura Generale dello Sport (Coni) «notizia di illecito e richiesta di esercizio del potere disciplinare ai sensi dell’articolo 118 CGS Figc».

In nessuno dei due comunicati è citata la Reggina. Tuttavia, il 16 giugno il club lombardo, retrocesso dopo i playout con il Cosenza, aveva annunciato ricorso contro l’omologa del piano di ristrutturazione del debito del club amaranto.