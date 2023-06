Il “Granillo” di Reggio Calabria onorerà la memoria di Gianluca Vialli: evento domenica 10 settembre

Nello Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, domenica 10 settembre 2023, alle ore 21, si terrà la partita di calcio "The Legend Gianluca Vialli", in onore dell’attaccante della nazionale, della Sampdoria, della Juventus e del Chelsea, nonché allenatore e dirigente sportivo Gianluca Vialli, scomparso lo scorso 6 gennaio. La Nazionale Azzurri di Alessandro Arena e Il Dream Team "The Wine Of The Champions" di Fabio Cordella, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, presenteranno questo grande evento di solidarietà a favore dei bambini autistici, a cui parteciperanno ex compagni di squadra, attori, cantanti e amici del grande calciatore. Il ricavato della partita sarà devoluto a We Aut, un’importante struttura che dà assistenza a bambini autistici.