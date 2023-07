Reggina, la Guild Capital Partners: decisioni da prendere all'esito delle impugnazioni per la mancata iscrizione

La Guild Capital Partners Ltd, in una nota a firma dell'amministratore unico, dott. Marco Quaranta, "smentisce quanto riportato in alcune recenti notizie di stampa e comunica che nessuna futura figura societaria è stata già identificata, in quanto ogni valutazione e decisione sarà assunta solo all’esito delle impugnazioni pendenti avverso il provvedimento di mancata iscrizione della Reggina 1914 S.r.l. al prossimo campionato di serie B 2023/2024 e nel rispetto degli accordi vigenti con l’attuale proprietà della Reggina 1914 S.r.l.".