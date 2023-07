Mancata iscrizione della Reggina in serie B, Brunetti e Versace scrivono a Malagò

Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, e quello della Città metropolitana, Carmelo Versace, hanno scritto una lettera al presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla situazione che sta vivendo la città «balzata agli onori delle cronache sportive per il caso del diniego dell'iscrizione al campionato della Lega serie B della Reggina Calcio 1914». L'intento dei due amministratori è quello di rappresentare alla «massima carica dello sport italiano l'importanza che socialmente ed economicamente riveste la Reggina per un territorio come il nostro e, di contro, quello che significherebbe la conferma della sua esclusione a beneficio di altre realtà economicamente più forti e ben più radicate nella "politica" del calcio professionistico nazionale». Brunetti e Versace hanno evidenziato che «in questa sede, non è intenzione dei sottoscritti entrare nel merito delle vicende giudiziarie e della evidente frizione tra norme dello Stato e ordinamento sportivo, che sicuramente è già alla Sua attenzione» ma hanno voluto «difendere l'onorabilità e gli interessi di una comunità civile e sportiva come quella della Reggina».