Il futuro della Reggina appeso ad un filo. Ma intanto Ilari pensa al futuro: Pellegrino e Tempestilli nuovi dirigenti?

La Reggina di Manuele Ilari inizia a prendere forma. Benché il nuovo corso amaranto resti un'ipotesi subordinata all'ammissione al prossimo campionato di Serie B, la proprietà entrante sta lavorando per costruire un organigramma che dia vita ad un progetto tecnico differente rispetto a quello degli ultimi anni. Ad occuparsi dell'area tecnica dovrebbe essere Maurizio Pellegrino, che ha un lungo passato da dirigente nel Catania come responsabile del settore giovanile e direttore sportivo.

Sullo sfondo resta la figura di Antonio Tempestilli. Per lui si profilerebbe un ritorno a Reggio Calabria. In amaranto era arrivato nel maggio del 2020, rimanendovi fino al febbraio 2021. Giunto sullo Stretto come responsabile del settore giovanile, ricoprì anche la carica direttore generale che potrebbe appartenergli anche in un eventuale futuro in Calabria. L'eventuale nomina di Tempestilli a dg amaranto avverrebbe solo dopo un'eventuale riammissione.