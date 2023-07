Reggina appesa ad un filo. Fissata l'udienza al Tar: cambia la data

Settimane, giorni, ore caldissime in casa Reggina. Dopo aver perso i ricorsi in sede di giustizia sportiva, la società amaranto è pronta a misurarsi con la giustizia ordinaria. Per il club allenato da Pippo Inzaghi, è stata fissata per il 27 luglio l'udienza delle parti in via telematica, per la trattazione collegiale del ricorso al Tar. Anticipata, dunque, di qualche giorno la data rispetto al 2 agosto. Invece, l'udienza pubblica straordinaria è stata fissata l'11 agosto prossimo.