Reggio, "The Legend Gianluca Vialli" al Granillo il 10 settembre. Incasso in beneficenza a We Aut

Nello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, domenica 10 settembre 2023 (ore 21), si terrà la partita di calcio «The Legend Gianluca Vialli», in memoria del calciatore di Nazionale, Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, scomparso lo scorso 6 gennaio 2023. La Nazionale Azzurri di Alessandro Arena con la collaborazione di Nicola Elia Alvaro, agente e consulente delle figure sportive, di Biagio Maimone, esperto in comunicazione, e Il Dream Team «The Wine Of The Champions» di Fabio Cordella, con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Regione Calabria, daranno vita ad un evento di solidarietà: il ricavato della vendita dei biglietti sarà destinato a favore della struttura We Aut, specializzata nell’assistenza ai bambini autistici. Parteciperanno ex compagni di squadra, attori, cantanti e amici del grande calciatore scomparso.

Hanno confermato la loro presenza, tra gli altri, il difensore inglese John Terry, Ivan Zamorano, Zè Maria, Marco Materazzi, Cafù, Vincent Candela, Ernesto Chevanton, Vincenzo Iaquinta, Marcio Amoroso, Amauri, Julio Cesar, Kelvin Kuranyi, Marek Jankulosky, Tommaso Rocchi, Giuseppe Sculli, Simone Pepe, Giacomo Tedesco, Emiliano Bonazzoli, Jorge Vargas, Francesco Cozza, Fausto Pizzi, Benny Carbone, il Campione Olimpico Luigi Busà.

L’evento commemora «la scomparsa prematura di un grande uomo e di un fuoriclasse che, con straordinario coraggio, ha lottato fino alla fine contro la sua malattia, senza mai arrendersi - sottolinea una nota - La Città di Reggio Calabria vuole ricordare in Vialli una stella del calcio mondiale, che si è distinta per la sua leggendaria bravura sia sul piano sportivo, sia sul piano umano».