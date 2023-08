Reggina estromessa, il popolo amaranto non ci sta: “Adesso ci leveranno i Bronzi”. Mercoledì riunione dei tifosi

Gli ultras della Reggina calcio, con una iniziativa sui social e con manifesti affissi in numerose piazze cittadine, hanno invitato a un pubblico confronto per mercoledì 9 agosto, alle 21, allo stadio Granillo, istituzioni, imprenditori e singoli cittadini, per discutere del futuro della squadra amaranto che vede la serie B sempre più allontanarsi. All’iniziativa, secondo quanto appreso, parteciperanno la squadra, lo staff societario e i ragazzi del settore giovanile.

«Quale sarà - si legge in una nota degli ultras - il prossimo passo? Prenderci i Bronzi? Stringiamoci tutti insieme a difesa del nostro simbolo». La società, di proprietà dell’imprenditore Felice Saladini, dopo un lungo periodo di silenzio, in un comunicato stampa, «accoglie con spirito di contentezza e gratitudine, la manifestazione indetta dalla tifoseria organizzata, un evento animato dai sentimenti più nobili, che mira a salvaguardare il presente e il futuro dei colori amaranto».

La Reggina ha accolto con spirito di contentezza e gratitudine la manifestazione indetta dalla tifoseria organizzata che vedrà il supporto di Comune e Città Metropolitana.