Reggina, allo stadio "Granillo" la serata dell'orgoglio amaranto. Sarà anche “Inzaghi day”

Una serata carica di orgoglio amaranto in quello che, per molti versi, sarà anche “l’Inzaghi day” nel giorno del suo cinquantesimo compleanno e dei saluti. Sono i temi più importanti di un evento organizzato dalla Curva Sud e che coinvolgerà tanti tifosi della Reggina. Appuntamento per questa sera alle ore 20.30 allo stadio Oreste Granillo.

Da giorni sono esposti in città striscioni che richiamano l’attaccamento dei reggini alla propria squadra e l’indissolubile legame del territorio con la maglia amaranto. Messaggi inequivocabili di quanto questa drammatica estate stia regalando dolore ad una piazza che sta subendo qualcosa di difficile da accettare. La Reggina è fuori dal campionato di Serie B per un mancato pagamento di circa 750.000 euro entro il termine perentorio del 20 giugno. Uno scenario confermato dalle motivazioni della sentenza del Tar pubblicate lunedì e che appare come una vera e propria beffa. Soprattutto dopo che si era completato il percorso di risanamento attraverso l’omologa del piano di ristrutturazione del debito. Un passo che, una volta compiuto, avrebbe dovuto finalmente aprire ad un futuro diverso.

Le certezze sono state, invece, scardinate dalle evoluzioni delle ultime settimane. Tutti sanno che evitare di perdere il professionismo è diventato molto difficile. Un epilogo che farebbe più male alla città che ai tifosi, per i quali la categoria ha valenza relativa. Oggi più che la rabbia o l’intenzione di accertare la responsabilità, c’è voglia di capire cosa riserverà il futuro. Per mantenere la Serie B c’è solo un’ultima speranza: il ricorso al Consiglio di Stato. Il club punta ancora a far valere le proprie ragioni, tra queste quella secondo cui la pendenza con l’Erario, in base alla sentenza di omologa, poteva essere pagata entro il 12 luglio.

La Curva Sud ha chiesto la partecipazione all'evento del Granillo a tutti coloro che hanno a cuore la maglia amaranto. «Noi - si legge nel comunicato del tifo organizzato - a differenza di altre persone c'eravamo, ci siamo e ci saremo e, soprattutto in questo momento, ad un passo dalla scomparsa della nostra storia non possiamo rimanere fermi a guardare». La voglia è quella di far sentire la propria voce e lanciare l’immagine di ciò che la Reggina rappresenta per il territorio. Saranno aperti i cancelli della Curva Sud e della Gradinata. «Stringiamoci - scrive la Curva Sud - attorno a questa bandiera, ancora una volta: per la nostra tradizione, per la nostra fede, per i nostri colori».

La manifestazione ha il sostegno del Comune e della Città Metropolitana. La stessa Reggina ha accolto con gratitudine l’iniziativa. Ci sarà anche Pippo Inzaghi. Il tecnico piacentino compie 50 anni e vivrà questo giorno speciale a Reggio Calabria. Lo farà anche manifestando vicinanza alla tifoseria che un anno fa lo ha accolto. Sarà anche l’occasione per congedarsi da un’avventura che, seppur finita male per cause terze, ha creato un feeling speciale tra la città e tecnico.