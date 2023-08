Michele Paonne, è cittanovese l’unico oro vinto dal Liechtenstein ai mondiali di ciclismo

Veste la maglia nazionale del Liechtenstein ma le origini sono cittanovesi: Michele Paonne ai mondiali di ciclismo di Glasgow si è aggiudicato la medaglia d’oro di categoria (gran fondo-cronometro) precedendo il polacco Wojciech Szczepanik e il britannico Jonny Allen.

Una medaglia d’oro che ha destato particolare entusiasmo in paese e che conferma la tradizione sportiva di Cittanova e dei cittanovesi sparsi per il mondo. «Siamo orgogliosi – hanno sottolineato il sindaco Francesco Cosentino e l’assessore allo sport Francesca Ventra – per lo straordinario risultato conseguito da Michele e gli esprimiamo le congratulazioni più sincere anche a nome dell’intera comunità, con l’auspicio che il futuro gli riservi sempre maggiori soddisfazioni». Nonni emigranti, Michele è nato e cresciuto all’estero ma ritorna spesso a Cittanova: «È chiaro che la soddisfazione per il successo ottenuto è davvero grande – sottolinea Michele, raggiunto telefonicamente – e mi fa particolarmente piacere che abbia avuto eco in città. La vittoria è frutto di una passione coltivata nel tempo come avrò piacere di evidenziare al mio prossimo ritorno in paese, molto probabilmente a settembre».

La comunità cittanovese lo attende per stringersi intorno al “suo” campione: «Michele – concludono il sindaco Cosentino e l’assessore Ventra – ha alimentato quell’orgoglio che noi tutti coltiviamo come valore e come simbolo di appartenenza e di identità. Siamo già al lavoro per ospitare l’atleta in città per tributargli il plauso dell’istituzione comunale e dell’intera cittadinanza».