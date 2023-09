Taibi svela i retroscena della Reggina di Saladini: "Prima chiesto un mercato top, poi il dietrofront"

Torna a parlare Massimo Taibi. Lo fa in conferenza stampa parlando di passato ed anche di futuro. Il passo è andato alla stagione 2022-2023 e al mese di giugno, a cui seguì un radicale cambio di filosofia. "Eravamo d'accordo - ha spiegato il ds - per creare una squadra che potesse salvarsi con un budget di 7 milioni. Poi in 24 ore hanno cambiato strategia, comunicandomi che avevano preso Pippo Inzaghi e che il budget era stato raddoppiato". E poi la svolta: “Il 2 gennaio Saladini mi esortava ad intervenire sul mercato in maniera importante. Avevo bloccato cinque giocatori importanti. poi dopo qualche giorno mi è stato detto che bisognava fare marcia indietro per problemi di indice di liquidità e omologa. Da aziendalista mi sono adeguato. La squadra da quel momento lì ha iniziato ad avvertire pressione. Nessuno ci ha mai spiegato cosa stava succedendo, ci dicevano che i punti di penalizzazione ricevuti sarebbero tornati indietro e poi potete capire quanto scoramento si sia creato all’interno della squadra.“Il 21 giugno - ha spiegato - veniamo a sapere attraverso i media del mancato pagamento e di tutto quello che è successo” E sul futuro sul quale si dice da tempo che il ds sarebbe pronto a ripartire con uno dei gruppi imprenditoriali pronti a far ripartire il calcio a Reggio.“Taibi - ha evidenziato - non ha cordate. Sono un direttore sportivo, sono stato avvicinato da cordate che mi hanno chiesto disponibilità e ho detto che per me Reggio non ha categoria.. Questo per fare chiarezza perché si legge che io porto cordate”. Sul futuro della Reggina e sulle future manifestazioni d’interesse: “Per sentito dire so che ci sono diversi interessi. Le persone che mi hanno cercato stanno lavorando per creare qualcosa di importante, perché io ho specificato di esserci per un gruppo forte. Sono a disposizione di Reggio, non di un gruppo unico. Chiunque avesse un progetto serio, sarò a disposizione della città. ”.