Reggina, è il giorno della verità. Gruppi e cordate pronti a provarci

Erano attese tra ieri sera e questa mattina le manifestazioni d’interesse per far ripartire il calcio a Reggio Calabria. La scadenza è fissata per le ore 13 di oggi, quando verranno prese tutte in considerazione. Tra loro ci sarà Stefano Bandecchi. Il sindaco di Terni, patron dell’Università degli Studi Niccolò Cusano ed ex proprietario della Ternana sarà il capofila di una cordata che lo vedrebbe presente con il 50% delle quote societarie. «Non mi sarei più occupato di calcio - ha dichiarato alla Gazzetta del Sud - se la Reggina non avesse avuto questi problemi. Sono il garante di una società che vuole dare a Reggio una squadra solida, senza i problemi avuti fino ad ora. L’obiettivo è portare la Reggina in Serie C. Ogni campionato però è difficile, l’ho imparato sulla mia pelle. Bandecchi vuole, dunque, riportare il club amaranto tra i professionisti. L’idea dell’imprenditore livornese è quella di traghettare gli amaranto, non appena possibile, nuovamente tra i professionisti e poi defilarsi, lasciando spazio ad altri in una dimensione dove un club in salute di una città come Reggio Calabria diventerebbe molto appetibile. Bandecchi ha scelto di muoversi in nome dell’affetto e della stima che lo lega ai reggini. Un rapporto nato dopo gli applausi ricevuti al Granillo per la sportività dimostrata quando sottolineava che non c’era alternativa a promuovere la Reggina per il distacco che aveva accumulato nella stagione di C interrotta per Covid.

A Bandecchi dovrebbe unirsi quella che sembrava poter essere una singola manifestazione d’interesse. Il riferimento è alla società My Energy, con sede a San Donato Milanese. L’azienda opera nel settore dell’energia fotovoltaica, è in grande ascesa negli ultimi anni e sviluppa i propri progetti in tutto il mondo. Ha soprattutto anche un’anima reggina. Il Ceo è l’ingegner Simone Foti, mentre l’ingegner Antonio Praticò è il sales manager. My Energy dovrebbe avere il 25% della società, con il resto di proprietà di altri imprenditori locali. Dal punto di vista tecnico l’organigramma dovrebbe prevedere Massimo Taibi a capo dell’area sportiva, con al fianco l’ex compagno e bandiera amaranto Emanuele Belardi.

Non è finita, però, perché si attendono anche altre manifestazioni di interesse. Una, ad esempio, dovrebbe arrivare da un imprenditore siciliano con un progetto importante. Ipotizzabile anche la presentazione della manifestazione d’interesse da parte dell’imprenditore campano Francesco Agnello, che già diverse settimane fa aveva preannunciato la possibilità di impegnarsi a dare vita al nuovo corso della Reggina.

Attenzione agli outsider e soprattutto ad un possibile “Mister X” che da tempo aveva manifestato attenzione verso la possibile ripartenza della Reggina. Si tratterebbe di un imprenditore con un’azienda con sede principale al Nord, presente in tutta Italia e un brand conosciuto a livello nazionale. Ieri sera, intanto, è stata annunciata, a firma del presidente (“V.Minniti”), la presentazione della manifestazione d’interesse della neo costituita “La Fenice Amaranto ASD”, rappresentata dall’Avvocato Ferruccio Maria Sbarbaro.