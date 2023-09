Reggina, ci siamo: il sindaco Brunetti convoca una conferenza stampa sul futuro in serie D

Manca davvero poco, poi si scoprirà in che mani sarà affidato il futuro della Reggina calcio. Lo si apprende da una nota inviata a firma del sindaco facente funzione, Paolo Brunetti. Appuntamento alle 18. "Si terrà nei saloni di Palazzo San Giorgio, una conferenza stampa in merito alla definizione dell'avviso per le manifestazioni d'interesse relative all'assegnazione del titolo sportivo per la partecipazione al prossimo campionato di calcio di serie D". Ancora poco e i tifosi amaranto conosceranno il destino del calcio reggino.