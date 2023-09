Scatenata la nuova Reggina: ufficiali Mungo, Ricci, Ingegneri e Bianco. Cosenza e Barillà ci sono

Decisa accelerata per la nuova Reggina sul fronte nuovi arrivi. Il primo ufficiale è il centrocampista Domenico Mungo che si lega al club con un contratto biennale. Classe 1993, nato a Castelnovo ne’ Monti in provincia di Reggio Emilia, è cresciuto nelle giovanili del Parma. Nel 2016 firma con il Cosenza Calcio dove al secondo anno vince i play off promozione realizzando sei reti. Dopo una stagione in serie B sempre con la società rossoblù, nel 2019 firma un biennale a Teramo per poi trasferirsi alla Viterbese.

Ufficiale anche l'arrivo del centrocampista Manuel Ricci che si lega al club con un contratto biennale. Classe 1990, nato ad Anzio, è cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Nella stagione 2010/11, in serie C1, colleziona 23 presenze con il Monza . Dopo le esperienze con Pergocrema e Avellino , firma un biennale con la Salernitana per poi trasferirsi prima alla Reggiana e successivamente alla Lupa Roma . Nel marzo 2017, trova l’accordo con l’ Anzio dove ci rimane per due stagioni collezionando 36 presenze e realizzando undici reti. Nella stagione 2018/19, torna in Lega Pro firmando con il Matera (16 presenze, otto gol). Dal gennaio 2019 e per le prossime quattro stagioni veste la casacca del Potenza dove raggiunge le 116 presenze per poi trasferirsi alla Juve Stabia.

Ma la dirigenza della Lfa Reggio Calabria è vicinissima a chiudere altri colpi. Si attende solo l'annuncio per Francesco Cosenza e Antonino Barillà. Entrambi sono calciatori reggini, cresciuti al centro sportivo Sant'Agata e sono ad un passo dall'abbracciare il progetto della nuova società. Alla lista è pronto ad aggiungersi anche Alessandro Provazza, altro prodotto del settore giovanile della Reggina. L'esterno offensivo, classe 2003, nell'ultima stagione ha giocato nella Vis Pesaro in Serie C. Presi anche il difensore centrale Andrea Ingegneri (per lui lunga esperienza in Serie C con qualche apparizione in B) e Gabriel Bianco (attaccante esterno mancino) che lo scorso anno era alla Pro Sesto, sempre in Serie C.