Reggina, primo appello al “Sant’Agata”. Altri volti nuovi in arrivo

Dopo l’annuncio dell’arrivo dei primi quattro calciatori, in casa Reggina si è continuato a lavorare più fronti. Sia su quelli logistico-organizzativi che sugli aspetti che riguardano il calciomercato. In attesa, ovviamente, di sapere quando si dovrà scendere in campo. Non c’è stato ancora alcun rinvio ufficiale per la gara del 24 settembre in casa del San Luca, ma si spera che il match possa essere posticipato rendendo l’1 ottobre la data d’esordio (al “Granillo” con Siracusa).

Scendere in campo tra sette giorni non sarebbe la migliore delle prospettive possibili, considerato il ritardo che il club ha su tutte le altre.

Oggi si spera di poter finalmente fruire del centro sportivo “Sant’Agata” e svolgere anche il primo allenamento agli ordini di Bruno Trocini. In questi giorni c’era da trovare una soluzione all’interruzione del servizio di energia elettrica, che sarebbe conseguenza di mancati pagamenti della gestione precedente. Il tecnico si augura di avere quanti più effettivi possibili.

Altri volti nuovi sono comunque in arrivo. Tra questi, ad esempio, dovrebbe esserci Alessandro Provazza. L’esterno, cresciuto nel settore giovanile della Reggina 1914, tornerebbe a indossare la maglia amaranto dopo due stagioni vissute tra Lamezia (con eccellenti risultati in D) e la Vis Pesaro (problemi fisici gli hanno impedito di far vedere le proprie qualità in C). Essendo un classe 2003, sarebbe un under di primo livello.

Altri giovani, però, sono vicini al club amaranto. Uno è il classe 2004 Ivan Altamura, di proprietà del Benevento. Si tratta di un altro esterno d’attacco. Per lui i discorsi sono molto avviati e sembrano esserci le condizioni perché si chiuda. Stesso discorso per il coetaneo Fabricio Ponzo, centrocampista centrale che nella scorsa stagione era al Barletta.

Gioca a centrocampo anche Cristiano Belpanno (sempre del 2004) ed è uno dei tesserati del Catanzaro. Attenzione, per questa tipologia di affari (giovani da società professionistiche), al gong del mercato (fissato per il 20 settembre, considerata la proroga)

Ci sono anche ulteriori idee per la linea mediana. Bombagi e Welbeck sarebbero innesti top per la D e sono altri calciatori del Catanzaro su cui la nuova Reggina sta monitorando la situazione. Rischiano di trovare poco spazio in B, hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2024 e se si rilevassero le condizioni potrebbero diventare obiettivi concreti.

Per la zona centrale sono già arrivati Ricci e Mungo, ma la squadra amaranto dovrà avere una rosa particolarmente lunga. Recuperare le partite iniziali obbligherà, infatti, ad un certo punto a giocare sempre ogni tre giorni e a dover ruotare gli uomini..

Restano avanzati i discorsi con Ciccio Cosenza e Nino Barillà (centrocampista anche lui). Per gli esterni si continua a valutare profili come Calapai e Pinto.

Si attende, inoltre, di scoprire quale sarà il nome del calciatore che andrà ad occupare il centro dell’attacco. Il mosaico dovrà essere completato entro pochi giorni.