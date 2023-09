Mercato bollente in casa Reggina: ecco altri tre innesti. Anche Barillà e Cosenza a un passo

Da un lato una squadra che, pezzo dopo pezzo, inizia ad avere una forma e dà l’idea di poter essere un collettivo importante quando sarà completato. Dall’altro il tempo che corre veloce e avvicina inesorabilmente il momento dell’esordio: salvo nuove comunicazioni, domenica in trasferta con il San Luca.

La squadra di Bruno Trocini proverà ad essere pronta, anche se sarà difficile esserlo. Nessun ritiro precampionato, nessuna amichevole e la strana situazione di chi dovrà andare in campo con solo una settimana di allenamenti e con una situazione che è un vero e proprio cantiere aperto.

Sono tre gli arrivi annunciati ieri. Uno è Stefano Parodi. Nato nella Capitale nel 2001, è cresciuto nella Roma. Gioca come terzino destro, nelle ultime due stagioni è stato tra Pontedera, Fermana e Vis Pesaro. Non ha avuto molto spazio, proverà ad averlo scendendo di categoria.

La società amaranto continua a muoversi anche sul fronte under. Ieri è stato ufficializzato un arrivo per il quale da diversi giorni mancava solo l’annuncio. Il riferimento è Ivan Altamura, attaccante esterno barese classe 2004. Arriva in prestito dal Benevento, dove ha fatto parte della squadra che nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Primavera 2.

Si può adesso anche iniziare a ragionare sulle posizioni che saranno occupate dai quattro under che dovranno essere sempre in campo. Altamura è una punta esterna, come lo è Provazza. Questo potrebbe aprire la strada ad un’alternanza tra i due, benché il reggino sia un 2003. Trocini, come gli altri allenatori di B, dovrà avere cura di mantenere sempre in campo almeno un classe 2005, due 2004 e un 2003. Ovviamente nulla vieta che per ogni casella indicata si schierino profili più giovani o si abbiano più under in campo rispetto al minimo indicato dalle regole.

E, sempre a proposito di under, ieri è arrivato l’annuncio di un altro giovane del 2005. La nuova Reggina ha annunciato l’accordo con il Quarto Afrograd per il terzino classe 2005 Eliman Cham. Nelle ultime due stagioni ha giocato con la Cremonese Under 19, Non è un caso che, in attesa di vederli in campo, abbia più o meno lo stesso ruolo del coetaneo ufficializzato ieri, ossia Matteo Martiner dalla Pro Vercllli, considerato che un 2005 dovrà essere sempre sul terreno di gioco.

Altri under sono attesi a centrocampo: restano sempre probabili arrivi quelli di Bontempi (2003) proveniente dalla Sampdoria e Ponzo (2004), argentino che nell’ultima stagione ha giocato al Barletta. La società è pronta a tesserare anche Emanuele Zucco, trequartista del 2004 e che ha fatto tutta la trafila nel vivaio della Reggina. Toccherà a Trocini combinare le formazioni per sfruttare la rosa e rispettare la regola sui giovani.

La società è attiva anche su profili d’esperienza: sembra tutto fatto per l’approdo in amaranto di Nino Barillà ed è sempre più vicino anche Ciccio Cosenza. E, a proposito di calciatori legatissimi alla Reggina, è prossimo alla chiusura il discorso relativo all’ingaggio di Ciccio Salandria.

Si attende che nei prossimi giorni la squadra si muova per altri tasselli: un portiere e almeno attaccante importanti. Per la prima questione avanza l’ipotesi che, a differenza della scelta di molte squadre in D, si possa puntare su un estremo difensore over.