Reggina, arrivano in amaranto i difensori Luigi Aquino e Kevin Bright. Anche per loro un contratto biennale

LFA Reggio Calabria comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dei difensori Luigi Aquino e Kevin Bright che si legano al club con un contratto biennale.

Nato a Pompei il 01/02/2002, Luigi è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria. Nelle stagioni 2020/21 e successiva, ha collezionato 39 presenze e realizzato quattro reti con la formazione “Primavera” blucerchiata.

Dopo una stagione aggregato alla prima squadra, si trasferisce in serie C alla Turris per poi rientrare alla Sampdoria nel mercato di gennaio (19 presenze, una rete).

Nato a Milano il 28 febbraio 2003, Kevin è cresciuto nel settore giovanile dell’AC Milan. Nella stagione 2020/21 colleziona 16 presenze con la “Primavera 1” e 11 con l’Under18.

Sempre con i rossoneri, nella stagione 21/22 raggiunge le 28 presenze con la “Primavera 1”, “Primavera 2” e Under18, giocando tre gare da titolare nella Uefa Youth League.

Ceduto alla Cremonese, gioca con la formazione “Primavera 2” collezionando 13 presenze e realizzando due reti, per poi trasferirsi al Seregno in serie D durante il mercato di gennaio (17 presenze quattro reti).