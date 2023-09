Reggina, ecco la nuova Lfa Reggio Calabria: Trocini: "Presi i migliori under". Pellegrino: "Vicini a chiudere anche per un attaccante"

“Non è stato un lavoro semplice costruire una squadra in quattro giorni. Dovevamo farlo, questi erano i tempi. Abbiamo ritenuto serio contattare chiunque dovesse far parte della Reggina solo dopo l’ufficializzazione dell’incarico”. Così il direttore sportivo della Lfa Reggio Calabria Maurizio Pellegrino ha parlato nella conferenza stampa con cui la nuova società si è presentata con le figure dirigenziali e il tecnico Trocini.

La nuova Reggina non può essere una comprimaria nel campionato di Serie D. Lo ha confermato il direttore dell’area tecnica Giuseppe Bonanno “Per quello che è stato messo a disposizione dalla società, i numeri dicono che si doveva costruire una squadra adeguata. Pensiamo di essere competitivi, ma questo potremo capirlo dopo il mese di ottobre”.

“So bene dove mi trovo. Sento responsabilità ed entusiasmo” ha rivelato subito il nuovo allenatore. Già il 24 si va in campo. “Abbiamo fatto quattro allenamenti e, per quanto un giocatore possa essere allenato, fare amichevoli e conoscere l’allenatore non è una cosa che si può fare in pochi giorni.Sul modulo posso dire che in passato ho giocato tanto con la difesa a tre, ma questa è una fase in cui ci stiamo conoscendo e devo solo a soluzioni che siano ideali alla squadra. Abbiamo preso i migliori under tra quelli disponibili”.

E sul mercato per il futuro: “Faremo ancora qualcosa di costruttivo. Stiamo lavorando per completare la squadra. Siamo vicini a chiudere per un attaccante e siamo fiduciosi che un buon giocatore venga a rafforzare la rosa”..