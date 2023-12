Il subbuteo torna sullo Stretto, al 1° trofeo "Polimeni" di Reggio trionfa Salvuccio Mandanici

Il calcio da tavolo agonistico torna ad affacciarsi sulle rive dello Stretto grazie al 1° Trofeo “CT Rocco Polimeni”, torneo regionale valido per il Trofeo delle Regioni 2023 ed organizzato dal Subbuteo Club Reggio Calabria. All’evento, disputato presso il prestigioso circolo del tennis “Rocco Polimeni” del capoluogo calabrese, hanno partecipato ben 26 atleti provenienti da tutta la regione ed anche dalla vicina Sicilia.

Ad aggiudicarsi il titolo è stato Salvuccio Mandanici, in forza alla compagine del Barcellona Calcio Tavolo, squadra siciliana finalista dell’ultima edizione della Champions League di questa disciplina sportiva, persa ad Eugies, in Belgio, contro la corazzata della F.lli Bari Reggio Emilia. Mandanici, in finale, ha avuto la meglio su Massimo Averna, appartenente alla squadra locale del Subbuteo Club Reggio Calabria, che sembrerebbe essere tornato ai livelli di quando, nel 1983, conquistava il titolo di Campione Italiano Juniores in quel di Montecatini Terme.

Piazze d’onore, inoltre, per Ernesto Gentile (AS Cosenza) e Alfredo Soria (CT Paola), che arrestano entrambi la propria corsa solo in semifinale. Nel tabellone Cadetti, infine, affermazione per Bruno Bagnato (SC Reggio Calabria) che in finale supera Davide Lupo (CT Paola).

Il presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo e tesserato del Subbuteo Club Reggio Calabria, Pietro Ielapi: <Come reggino sono entusiasta che dopo alcuni di inattività a Reggio Calabria sia tornato il Calcio Tavolo agonistico.

Il calcio tavolo, o “subbuteo”, come forse molti lo conoscono, aveva bisogno della presenza del Club reggino. Il suo presidente, Nino Criserà, sta facendo un lavoro incredibile per la crescita del club organizzando anche la scuola calcio tavolo per i ragazzi che vogliono avvicinarsi a questo bellissimo sport. Col nuovo anno sono in programma altre iniziative e tornei. Per saperne di più invito tutti a seguire sui social le attività del Club>.