Reggina, con la Vibonese un test serio sotto più fronti

A Vibo per la Reggina ultima possibilità di battere una squadra che, classifica alla mano, rappresenta una big del torneo. Al momento gli amaranto non hanno mai vinto contro una delle tre squadre in cima alla graduatoria.

Lo score al momento parla di quattro sconfitte su cinque gare, con un unico pareggio ottenuto nel match di andata con i rossoblù. I progressi messi in mostra dalla squadra di Trocini nelle ultime settimane ed il rallentamento della Vibonese potrebbero essere i presupposti giusti per l’impresa, ma non è facile fidarsi di una Reggina che troppe volte si è fermata quando sembrava sul punto di decollare in maniera definitiva.

La squadra amaranto, tra l’altro, deve anche cambiare un trend esterno che nelle ultime settimane non è stato esaltante. A fronte delle sei vittorie nelle ultime otto sfide casalinghe, gli amaranto hanno perso tre delle quattro gare in trasferta giocate nel 2024. Aver ceduto lontano dal “Granillo” contro la capolista Trapani e la vice capolista Siracusa rende ancora più interessante la prospettiva di confrontarsi con la Vibonese, terza in classifica, per misurare i miglioramenti della squadra in vista dei play off.