Omifer Palmi scatenata, anche la Supercoppa italiana di volley è tua!

La OmiFer Palmi conquista la Del Monte Supercoppa A3 di fronte al proprio pubblico, superando il Gabbiano Mantova 3-1 nel Sold Out del Palasport “Mimmo Surace” di Palmi . Dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 19-25, Palmi soffre nel secondo parziale e subisce il ritorno di Mantova, che riporta il match in equilibrio (25-21). Al rientro in campo sale però in cattedra l’opposto Stabrawa, che restituisce grinta alla squadra e consente alla OmiFer di conquistare terzo e quarto set rispettivamente 19-25 e 18-25.

Gabbiano Mantova : Martinelli 1, Yordanov 8, Miselli 6, Novello 21, Scaltriti 5, Ferrari 12, Sommavilla (L), Catellani (L), Parolari 1, Depalma 0, Gola 0. N.E. Tauletta, Zanini, Massafeli Iasi Pedroso. All. Serafini. OmiFer Palmi : Cottarelli 4, Corrado 15, Gitto 2, Stabrawa 30, Carbone 5, Maccarone 6, Iovieno 0, Donati (L), Russo 0, Rau 0. N.E. Amato, Pellegrino. All. Radici.

È proprio l’opposto polacco ad essere scelto Del Monte MVP dai giornalisti presenti e a ricevere il premio da Yvonne Schlesinger, Vicedirettrice Lega Pallavolo Serie A. Pawel Stabrawa chiude il match con 30 punti, frutto di 24 attacchi vincenti, 5 muri e 1 ace. La Del Monte® Supercoppa è il secondo trofeo conquistato dalla OmiFer Palmi in questa stagione, dopo la Del Monte® Coppa Italia vinta nella Final Four di Fano lo scorso 3 marzo.

Tornando al match, Mantova si presenta con la diagonale palleggiatore-opposto composta da Martinelli e Novello, in banda Yordanov e Scaltriti, al centro troviamo Ferrari e Miselli, il libero è Catellani. Palmi si affida invece alla regia di Cottarelli, opposto a Stabrawa, in banda ci sono Corrado e Carbone, al centro Maccarone e Gitto, il libero è Donati.

Nel primo parziale l’equilibrio si spezza sul 10-10, con Palmi che realizza un break di 0-3 e va a condurre 10-13 grazie al muro di Cottarelli. L’allungo arriva sempre a muro, questa volta con Corrado, che regala ai suoi il +5 (11-18), ma Mantova non ci sta e accorcia le distanze fino al 18-22 (attacco vincente di Novello). Corrado trova il set ball (19-24), poi ci pensa Maccarone a chiudere subito i giochi: Palmi fa suo il parziale 19-25 e si porta sullo 0-1.

Fase di studio anche in apertura di secondo set, ma stavolta è il Gabbiano Mantova a trovare il primo break e a staccarsi sull’11-7 con Martinelli, allungando con Yordanov al servizio (15-10) e costringendo coach Radici al time-out. Novello continua a spingere in battuta e in attacco, Stabrawa tenta di tenere a galla la OmiFer (19-16), ma il distacco è ormai troppo ampio e Mantova può portare a casa il set senza problemi 25-21.

Nel terzo parziale la OmiFer rientra in campo con piglio differente e, come nel primo set, tentano la fuga a partire dal 10-10, trovando il doppio vantaggio grazie ad un attacco vincente di Stabrawa, che vale il 10-12. Spinti dal proprio pubblico, i padroni di casa non sbagliano più un colpo e volano sul 14-21 quando Cottarelli mette a terra una palla frutto di un’ottima azione collettiva. Il Gabbiano recupera qualcosa nel finale, ma nonostante ciò Palmi chiude 19-25 con muro di Stabrawa che riporta i suoi in vantaggio nel computo dei set: 1-2.

Nel quarto parziale Stabrawa riprende da dove si era fermato e firma il 7-10 direttamente dai 9 metri, proseguendo il suo show personale in attacco, dove continua ad essere la bocca da fuoco principale di Cottarelli. Il resto del set è quasi un monologo della OmiFer, che raggiunge il massimo vantaggio sul 14-20 con Maccarone e conquista il match ball sul punteggio di 17-24. Mantova ne annulla uno, ma il diagonale vincente di Stabrawa vale il 18-25 per la OmiFer e la festa, per i ragazzi di coach Radici e per il pubblico di Palmi, può iniziare.

Piccola nota di colore: al termine della gara Davide Pellegrino, palleggiatore di OmiFer Palmi, ha avanzato la proposta di matrimonio alla sua compagna Carla.

Le parole dei protagonisti

Luca Martinelli (Gabbiano Mantova): “Fino al secondo set abbiamo giocato, siamo stati lì, ma nel terzo non siamo stati in grado di gestire qualche errore a livello mentale. In queste partite vince chi ha più fame, e noi non siamo riusciti a metterne in campo la giusta quantità. Nel secondo set abbiamo messo qualche servizio vincente in più che ci ha dato un po’ di carica, mentre nel terzo set siamo un po’ calati. Abbiamo però visto che giocando al 100% possiamo starci, l’obiettivo è ora quello dello spareggio promozione con Macerata, resettiamo a Pasqua e puntiamo alla promozione”.

Francesco Cottarelli (OmiFer Palmi): “Sono felicissimo, non era una partita facile e ripeterci dopo Fano non era semplice. A Fano siamo arrivati da outsider, ma oggi, davanti al nostro pubblico, abbiamo dimostrato che la nostra vittoria non è stata un caso. Dopo il secondo set, in cui ci siamo un po’ spenti, ci siamo guardati e abbiamo cercato la giusta energia positiva, siamo stati bravi a trovarla e a metterle in campo subito dopo. Personalmente in questa stagione sono cresciuto tanto, ma devo ringraziare Palmi che mi ha messo a disposizione questo gruppo per proporre questo tipo di gioco. Sono contento del mio percorso e vorrei salire in A2 con Palmi. Il nostro pubblico è stato meraviglioso, è bello vedere qui gente che ha fame di pallavolo di un certo livello, la nostra richiesta è di continuare a starci vicini. Ora non dobbiamo più pensare a queste vittorie, ma gara per gara per il prosieguo di stagione”.