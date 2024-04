Napoli: «La Reggina è superiore al Real Casalnuovo. Toscano amareggiato per gli amaranto fuori dai Pro»

Vigilia di Real Casalnuovo-Reggina, sfida fondamentale in chiave playoff. Alla compagine di Trocini potrebbe bastare anche un pareggio per tenere a debita distanza la formazione campana. Ospiti favoriti sulla carta, ma attenzione alla voglia di riscatto dei granata reduci dalla sconfitta di Barcellona. Particolarmente attento alle vicende del club guidato da Nino Ballarino Michele Napoli, storico vice di Mimmo Toscano. Cosentino doc, ha appena vinto il torneo di Lega Pro col Cesena: «Ancora – rivela – stiamo festeggiando. È stata una grande cavalcata cominciata lo scorso anno col raggiungimento del secondo posto. Nel torneo passato si sono gettate le basi in vista di questo campionato. Siamo felici per quanto realizzato».

Resterete in Romagna?

«Con la promozione scatterà in automatico il rinnovo del contratto. La nostra volontà è quella di proseguire e al novanta per cento sarà così. A Cesena c’è un pubblico fantastico, il nostro dodicesimo uomo».

Una promozione in “salsa amaranto” con De Rose e Corazza protagonisti…

«Hanno dato il loro prezioso contributo bissando l’impresa ottenuta in riva allo Stretto. Spesso con Ciccio e Simone si è parlato della Reggina».

Qual è il suo pensiero sul cammino di Barillà e compagni?

«Sono partiti in ritardo e, nonostante le difficoltà, il gruppo è riuscito a rimanere in zona playoff. Per me il bicchiere è mezzo pieno e faccio i complimenti anche a Trocini per il lavoro che sta portando avanti. Non era facile contrastare il cammino del Trapani che, alla luce dei risultati, ha dominato il girone I. Le critiche lasciano il tempo che trovano e non è certamente colpa dell’attuale dirigenza se si è dovuti ripartire dai dilettanti. Tifosi presi in giro da chi c’era in precedenza. Anche Mimmo è amareggiato per la situazione vissuta la scorsa estate. Reggio deve tornare nel calcio professionistico e mi auguro arrivi il ripescaggio».

Secondo lei è possibile riottenere la categoria già nel mese di luglio?

«Qualche squadra avrà difficoltà a presentare i documenti per l’iscrizione, vedremo cosa accadrà. Se si dovessero creare le condizioni gli amaranto potrebbero trovarsi in pole».

Domani si sfideranno Reginaldo e Salandria, amici contro. Ha avuto modo di sentirli?

«No. Reginaldo è un professionista serio, la stessa cosa dicasi per Salandria. Proverò a contattarli. Il Real Casalnuovo in casa è temibile, anche se la Reggina ha un organico superiore».

La Curva Sud presente al “Domenico Iorio”. I giocatori saranno accompagnati dall’entusiasmo dei sostenitori reggini. Prevista una buona cornice di pubblico. In casa granata cresce l’attesa per il big-match, tant’è che il capitan Rosario Bucolo, centrocampista catanese con un passato vincente anche al Messina, ha infiammato l’ambiente: «Puntiamo alla vittoria. Non sarà, tuttavia, semplice contro i calabresi che nell’ultimo turno hanno battuto nettamente l’Akragas. Ma lo stadio sarà dalla nostra parte».