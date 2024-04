La Reggina asfalta il Canicattì: cinquina che vale i playoff

Una vittoria che vale i play off per la Reggina. Gli amaranto archiviano già nel primo tempo la pratica Canicattì, dilagano nella ripresa fino al 5-0 e si preparano a vivere le ultime tre giornate della stagione regolare come attesa della post-season. La squadra dello Stretto è certa anche del quarto posto. Gli uomini di Trocini hanno centrato l’ottava vittoria nelle ultime dieci sfide casalinghe, il terzo consecutivo in assoluto. Numeri che raccontano di un finale di stagione in crescendo, dopo un inizio reso complicato dalla partenza in ritardo.

Nella sfida del Granillo non c’è stata partita. Evidente la differenza di qualità individuale tra le due compagini, con il match che ha da subito preso una piega chiara. Gli amaranto dopo neanche dieci minuti si sono portati sul 2-0, sfruttando un approccio da subito aggressivo. La prima rete l’ha realizzata Provazza. Bravo l’esterno d’attacco a ricevere una bella palla filtrante di Barillà in campo aperto e a finalizzare la ripartenza con un tocco che ha superato il portiere avversario Cabriglia. La seconda firma sul tabellino dei marcatori amaranto l’ha messa proprio il capitano. La realizzazione è arrivata con un preciso colpo di testa, nato da un ottimo cross da sinistra di Porcino. Per Barillà anche la soddisfazione di raggiungere la doppia cifra. Il doppio vantaggio e forse anche le alte temperature hanno un po’ cristallizzato i ritmi, con il match che è scivolato via verso la fine della prima frazione. Pur non succedendo molto, si è avuta la costante sensazione che i padroni di casa siano stati padroni del gioco e in grado di essere pericolosi ad ogni accelerazione. Unico lampo siciliano è stata una conclusione di Bonilla, arrivato a tu per tu con Martinez, con il portiere amaranto che ha salvato in uscita. Nella ripresa la Reggina ha trovato il terzo gol, con lo stesso asse del primo: servizio in profondità di Barillà e destro di Provazza da dentro l’area. Il poker, invece, è stato di Renelus: il francese, appena entrato, ha raccolto una palla vagante in area sugli sviluppi di un corner e di prima ha centrato il bersaglio. L’ultimo gol, invece, è stato di Dervishi: l’esterno destro, entrato a gara in corso, ha realizzato in spaccata sfruttando un servizio di Bolzicco al minuto 95’.