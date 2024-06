Domotek Volley Reggio Calabria, centrato il sogno serie A, 3-0 contro il Grottaglie: missione compiuta

Bastava vincere un set per conquistare la promozione in Serie A. E la Domotek Volley Reggio Calabria ha subito raggiunto l’obiettivo (25-27) in prima battuta vincendo il primo parziale nel decisivo match in trasferta contro il Volley Club Grottaglie nel match dei playoff promozione dalla serie B Unica alla serie A3. Laganà e compagni hanno subito messo le cose in chiaro e i reggini di coach Antonio Polimeni possono già festeggiare questo grande traguardo prima ancora che la partita finisca. Poi la pratica è stata chiusa 3-0 (24-26, 17-25, 19-25 i punteggi degli altri due set). La Domotek Volley Reggio Calabria corona nel migliore dei modi una stagione memorabile: il sodalizio reggino, nato appena l’estate scorsa, è stato capace di una cavalcata trionfale vincendo tutte le partite della regular season dominando il girone calabro-siculo. Reggio ha anche sfiorato la vittoria della Coppa Italia di categoria. Insomma, un risultato straordinario che conferma il grandissimo momento che sta vivendo la pallavolo in provincia di Reggio Calabria. Nella prossima stagione, infatti, Palmi sarà ai nastri partenza del campionato di A2 maschile e Reggio Calabria al via del campionato di A3 maschile.