Reggina, al via l'era Pergolizzi: "Con lavoro, sacrificio ed unione possiamo toglierci delle soddisfazioni"

Rosario Pergolizzi apre la sua avventura alla Reggina con la conferenza stampa di presentazione svoltasi a Palazzo San Giorgio. Il tecnico ritrova Reggio Calabria trentaquattro anni dopo la sua avventura da calciatore. “Reggio Calabria - ha evidenziato- mi ha dato tanto come calciatore e spero mi dia tanto come allenatore. Questa città - ha aggiunto - è un po’ arrabbiata e delusa, ma attraverso lavoro, sacrificio ed unione possiamo toglierci delle soddisfazioni. Il nostro obiettivo è vincere questo campionato. Non vanno fatte chiacchiere, ma bisogna restare sempre con i piedi per terra”.

Nessuna sorpresa sul fronte organigramma societario. Il patron Nino Ballarino, con al fianco il presidente Virgilio Minniti, ha annunciato la nomina di Giuseppe Praticò come nuovo dg dopo la stagione da club manager. “Nella mia prima conferenza stampa avevo detto che sarei stato un direttore generale provvisorio. Ho voluto conoscere la persona che volevamo che ci rappresentasse e ci stesse accanto”. “Quest’anno - ha evidenziato Ballarino - l’obiettivo è uno solo, cioè vincere e raggiungere la Serie C”. Confermato, inoltre, che Pippo Bonanno vedrà ampliate le sue mansioni nell’area sportiva dopo i saluti con il direttore sportivo Maurizio Pellegrino.