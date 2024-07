Olimpiadi, il reggino Massimo Spinella prende la mira

Per il 24enne Massimo Spinella, atleta delle Fiamme Gialle cresciuto nella sezione reggina del tiro a segno nazionale di via Padre Catanoso ed allenato da sempre da Paolo Basile, la partecipazione alle Olimpiadi rappresenta il giusto premio per i prestigiosi risultati che ha saputo conseguire soprattutto in campo internazionale e per la grande passione fatta denotare verso questa disciplina, dove si è avvicinato poco più che 12enne grazie al fratello Mirko.

Le sue iniziali esperienze in campo giovanile erano avvenute nel Reggio 2000 (calcio) e nel Nuovo Soccorso (minibasket), due formazioni del suo quartiere che svolgono un prezioso impegno ludico-sportivo favorendo, anche, dei momenti di significativa aggregazione tra i ragazzi del popoloso rione Gebbione. Nel ranking mondiale, Massimo Spinella occupa la 15. posizione risultando il migliore azzurro, mentre il suo compagno di squadra Riccardo Mazzetti si trova al 19° posto.

«Il francese Clement Bessaguet è, probabilmente, l’avversario da battere – afferma il reggino – anche perché gioca in casa. Nel poligono di Chateauroux, nella mattinata di domenica 4 agosto, avranno luogo le qualificazioni. Dopo di che saranno i primi sei a restare in lizza per le medaglie, con le finali che avranno luogo nella giornata successiva».