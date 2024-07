La rabbia di Arianna Errigo: "Fuori per errore arbitrale, la stoccata era mia"

"È ovvio che non era il risultato che speravo, è stata una giornata complicata come tutte, alle Olimpiadi non è mai una giornata semplice, nei momento decisivi l'ho sempre rincorsa, per la decisione nell’ultima stoccata non sono d’accordo, ma il mio sport è anche questo, ho sbagliato ad arrivare 14-14, con la decisione in mano all’arbitro può accadere questo, purtroppo non è andata bene". Lo ha dichiarato la fiorettista azzurra Arianna Errigo, portabandiera nella cerimonia di apertura e reggina di adozione (la mamma è di Condofuri), dopo l’eliminazione ai quarti di finale nel torneo individuale di fioretto femminile di Parigi 2024. "Non voglio essere triste, sono dispiaciuta, però sono alla mia quarta Olimpiade, so quanta fatica ho fatto per essere qui dopo un anno e quattro mesi che sono nati i miei figli (si emoziona, ndr), non posso essere triste perché sono qui da portabandiera, è la cosa più bella a cui un atleta possa aspirare, sono emozionata, è bellissimo che ancora a 36 anni posso provare ancora queste emozioni".