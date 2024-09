Pergolizzi: «La Reggina giocherà senza alcun timore»

Reggina-Scafatese è il big match del secondo turno. Entrambe le squadre hanno vinto all’esordio: la Reggina l’ha spuntata sul campo dell’Igea Virtus mentre La Scafatese sul proprio campo ha travolto 4-0 l’Acireale.

La conferenza stampa del tecnico Rosario Pergolizzi è stata anticipata di un giorno perché i giornalisti saranno impegnati a raccontare la diretta della processione della Sacra Effige della Madonna della Consolazione.

L’allenatore ha esordito parlando del successo di Barcellona: «La squadra ancora non è al massimo e ci sono da migliorare tanti aspetti, come per esempio la compattezza tra i reparti. Va coperto meglio il campo nelle due fasi e con il crescere della condizione troveremo la quadra. A prescindere da tutto, il successo maturato domenica è stato importante. Ci ha dato morale e fiducia. Vincere aiuta a vincere e noi, nonostante il gran caldo, siamo riusciti a conquistare l’intera posta».

Sul match con i campani ha dichiarato: «Quella contro la Scafatese sarà una partita nella partita. Sia noi che loro puntiamo a raggiungere la promozione diretta. Abbiamo due organici di qualità e il tempo darà il giudizio definitivo. Il risultato della gara è importante, ma non determinante visto che siamo ancora alla seconda giornata. Comunque niente alibi».

Rispetto per la formazione gialloblu, anche se va messa da parte la paura: «Non avremo alcun timore. Gli avversari devono essere trattati con rispetto. Cercheremo di sfoderare una grande prestazione davanti ai nostri tifosi».

Infermeria svuotata: «Avrò l’imbarazzo della scelta. Ha recuperato anche Rajkovic, mentre su Rosseti la situazione è particolare. Sta provando a recuperare e ci dirà lui quando si sentirà pronto. Ci vorrà tempo e staremo a vedere cosa accadrà. A tal proposito, la società mi ha messo nelle condizioni di compiere scelte diverse».

Concessi contro l’Igea troppi calci di punizione e Pergolizzi ha spiegato il perché: «Può essere stato frutto di una lettura errata. All’inizio è forse dipeso da una mancanza di concentrazione, mentre nei minuti finali è derivato dalla stanchezza».

Passaggio su Urso: «Nell’arco della sua carriera ha dimostrato duttilità. È in grado di fare il vertice alto e all’occorrenza anche la mezz’ala».

Si è congedato toccando l’argomento Lumia che ha rescisso: «Convocherò un portiere over e anche un under. Per quel che riguarda la scelta del titolare non vi posso dare indicazioni. Spiace per il ragazzo, è stata una sua decisione. Non teniamo nessuno controvoglia. Ha dato le sue spiegazioni e gli auguro il meglio».