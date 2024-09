Reggina, amara sconfitta all'esordio casalingo. Un rigore di Foggia fa felice la Scafatese

Reggina-Scafatese 0-1

Marcatori: 23' Foggia (rigore).

Reggina (3-5-2): Lazar 6; Mariano 6, Adejo 5 (45' st Giuliodori s.v.), Bonacchi 6; Vesprini 6 (30' st Forciniti s.v.), Dall’Oglio 5 (41' st Urso s.v.) Ba 6,5, Barillà 5 (22' st Renelus 5,5);, Porcino 6 Ragusa 5, Barranco 5. A disposizione: Martinez, Cham, Laaribi, Curiale, Girasole. All. Pergolizzi 5

Scafatese (4-3-3): Becchi 5,5; Di Paola 5,5, Markic 6, Magri 6,5, Santarpia 6; Esposito 6, Aliperta 6 Vacca R 5,5.; Palmieri 5,5 (15' st Gagliardi 6), Foggia 6 (27' st Albadoro s.v.), Sowe 5,5 (24' st Chiariello s.v.). A disposizione: Ascioti, Vacca A., Armeno, Neglia, Chiarello, Cham, Potenza All. Fabiano 6,5.

Note: Ammoniti: R. Vacca, Dall'Oglio, Foggia, Becchi, Santarpia. Corner 7-1. Recupero: 1' e '6'. Spettatori: 3.545 di cui 2.239 abbonati e 184 ospiti

Arbitro: Maicol Guiotto di Schio 6

Un rigore di Foggia, a metà del primo tempo, decide la sfida tra Reggina e Scafatese. Un match particolarmente atteso perché metteva di fronte due delle pretendenti alla vittoria finale del campionato. La spuntano i campani, in una sfida in cui gli amaranto avrebbero probabilmente meritato il pareggio . Tuttavia, la squadra di Pergolizzi deve prendersela soprattutto con se stessa perché il gol che ha deciso tutto è arrivato da una situazione che poteva essere letta meglio. Il fallo di Adejo che ha fermato la percussione di Aliperta è invece diventato l’episodio che ha cambiato le sorti del match in maniera definitiva. Da quel momento in avanti la Reggina ha profuso il massimo sforzo per andare a caccia del pareggio. Lo ha fatto non riuscendo a trovare spesso qualità e velocità d’esecuzione nel gioco, senza rendere impossibili le coperture difensive dei campani. L’unico a giganteggiare a centrocampo è stato Racine Ba, che nella prima frazione ha giocato praticamente a tutto campo facendosi notare anche per la precisione nei passaggi a lunga distanza. Nella ripresa la Scafatese si è abbassata e ha scelto di coprire la propria porta. Con un po’ di fortuna è riuscita a difendere il risultato, resistendo a diverse circostanze in cui la Reggina avrebbe potuto raggiungere il pareggio. Prima Barranco dal limite, dopo un’uscita bassa del portiere avversario su Porcino, non è riuscito a trovare la porta dal limite. Gli amaranto in seguito hanno chiesto il gol su un intervento del portiere Becchi che, indietreggiando, ha rischiato di portarsi il pallone in rete. Poi Magri è stato protagonista di un grande salvataggio sulla linea su un colpo di testa di Ragusa a porta sguarnita e infine Renelus ci ha provato con un destro a giro finito di poco a lato. Finisce con una sconfitta l’esordio casalingo in campionato per la Reggina.