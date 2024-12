La Reggina nel derby chiede strada al Locri. La ricetta di Trocini: "L’obiettivo è essere equilibrati"

Per la Reggina correre ed essere concentrati quanto gli avversari sarebbe il passe-partout per far valere contro ogni avversario il maggiore livello tecnico. Gli amaranto ci sono riusciti raramente nell’arco di questa stagione e ci riproveranno contro il Locri. Lo faranno ancora con qualche problema di uomini. Restano out Cham e Laaribi, mentre torna tra i convocati Nino Barillà. Potrebbe essere lui la novità di formazione rispetto alle ultime uscite, in un centrocampo che dovrebbe proporre anche Salandria ed Urso. Torna tra i convocati anche Porcino dopo il problema muscolare accusato a Vibo e nella lista c’è anche l’ultimo arrivato Grillo. L’ex esterno offensivo dell’Akragas è stato annunciato venerdì. Probabile conferma anche per il tridente con Renelus e Ragusa che sarebbero le ali d’attacco a supporto del centravanti Barranco. Saranno, invece, posizionati tutti in difesa gli under da schierare per regolamento. Toccherà al classe 2006 Lagonigro in porta, con Vesprini (2006) terzino destro e Ndoye (2006) confermato a sinistra.Accanto a Girasole al centro della difesa potrebbe giocare ancora Ingegneri.

In panchina sarà sfida tra Bruno Trocini e Ciccio Cozza, uno dei simboli della storia della Reggina. I due si sono sempre sfidati a livello di Serie D Girone I: nei cinque precedenti l’;allenatore della formazione dello Stretto ha vinto tre volte, pareggiato e perso una volta. Si gioca in un giorno festivo, ricco di tradizione per la città. Una circostanza che suggerisce la poca presenza di spettatori, sebbene in qualunque caso non ci si sarebbe dovuto aspettare certo il pubblico delle grandi occasioni. Toccherà agli uomini di Trocini dimostrare che ci sono le credenziali affinché questo progetto tecnico abbia un potenziale più alto di quello dimostrato fino ad ora. E da qui alla fine del 2024 ci sono tre partite che saranno crocevia fondamentali per restare in corsa.