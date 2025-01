Palmi, la squadra di pallavolo di A2 maschile rapinata negli spogliatoi a Ravenna. Carbone: "Amareggiati, servivano più controlli"

Essere in campo per difendere i propri colori, per la passione verso lo sport che si ama e, nel frattempo, subire un vile furto che ti priva dei tuoi beni aldilà del valore economico degli stessi. Sono passati giorni dal deplorevole episodio del “PalaD’Andrè” di Ravenna ma non è venuto meno quel sentimento di rabbia misto a delusione che ha colpito dirigenza e gruppo squadra della OmiFer Palmi. Delusione dettata anche dal poco sostegno che la squadra del presidente Pino Carbone ha ricevuto nelle immediatezze e nei momenti successivi. «Oltre al rammarico per aver subito questo furto dopo la partita, volevo evidenziare che nel 2025, in una gara di Serie A2, non è possibile che non ci fosse la presenza di almeno una pattuglia delle forze dell'Ordine. C’è stato detto che, in concomitanza, erano organizzati altri due grossi eventi in città che riguardavano anche le locali squadre di basket e calcio e la decisione sarebbe stata quella di spostare più forze negli altri due eventi» le parole di Carbone che aggiunge: «Questo conferma che oggi c'è poca attenzione nei confronti del nostro sport e quindi l'appello principale che faccio al mio Presidente, al nostro presidente della Federazione italiana pallavolo, è quello di farsi sentire, perché bisogna fare capire, a tutti i livelli, che anche la pallavolo è uno sport dignitoso e, soprattutto, fa grossi sacrifici per dare sostegno ai ragazzi che se ci mettono in un sport, ripeto, un sport costruttivo, un sport di famiglia, un sport che comunque ad oggi in Italia è considerato il migliore dal punto di vista mondiale. Non è quindi concepibile, ripeto, che non ci fosse nessuno, nemmeno la vigilanza privata. In una partita tiratissima davanti ad oltre due mila persone durata 2 ore, i ladri hanno avuto la strada facile per fare quello che hanno fatto. Sarebbe bastato un minimo di controllo. Generalmente c'è una pattuglia, dei carabinieri o della polizia che, come avviene a Palmi, nel nostro piccolo palazzetto, sono sempre presenti, ma soprattutto, oltre a manifestare la loro presenza attraverso la visibilità, sono sempre in giro per verificare che ci possano essere degli eventi esterni alla manifestazione».

L’appello. «Mi rivolgo alle Istituzioni affinché ci possa essere un controllo maggiore per dare effettivo sostegno ai tanti sacrifici che le società e anche gli atleti stessi fanno ed avere quel giusto riconoscimento come ce l'ha il calcio, come ce l'ha il basket, come ce l'hanno gli altri sport, come è giusto che sia. Lo sport è unico, non ci può essere uno sport migliore o inferiore o uno più interessante o meno interessante.

Non si può ritenere una cosa normale nel 2025 dove in maniera indisturbata piccoli teppisti sono riusciti a entrare all'interno del palazzetto fare il loro comodo e andar via. Voglio anche ringraziare la pattuglia giunta dopo che erano successi i fatti e che c’è stata accanto anche quando un nostro giocatore era riuscito a far geo localizzare il suo telefonino e giungere nel luogo indicato fino a ritrovarlo. Senza nulla togliere alla bravura e alla disponibilità che hanno dato i due carabinieri, non penso sia normale che dei ragazzi, che non hanno voluto accettare quanto subito, debbano essere loro a trovare chi li ha derubati con tutto il rischio che ciò comporta. Per questo sono stati poi richiamati da me per ritornare via da quella zona poco raccomandabile».