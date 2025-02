La Reggina si ferma sul più bello: il Siracusa espugna (1-2) il Granillo e vola a +6

I siciliani espugnano il Granillo, volano a +6 e vedono sempre più vicino l’obiettivo Serie C. Un risultato di grande importanza, ottenuto in un grande stadio in cui erano stati venduti tutti i biglietti per la capienza disponibile (7499 spettatori).

A regalare la gioia al Siracusa è la doppietta di Suhs, difensore centrale che ha ribaltato l’iniziale vantaggio firmato dal pari ruolo amaranto Girasole. La rete di quest’ultimo era arrivata nel primo tempo sugli sviluppi di un calcio piazzato e sfruttando l’errore in uscita di Iovino.

Il vantaggio aveva premiato la prestazione di una Reggina che ha fatto bene solo nei primi venti minuti di gioco. Con il passare del tempo, il Siracusa si è fatto preferire ed ha preso gradualmente il controllo del centrocampo.

Decisivi nell’economia della sfida anche le dinamiche che hanno portato gli aretusei a beneficiare dei rientri dei centrocampisti più importanti nelle ultime settimane. D’altra parte la Reggina ha pagato e non poco le pesantissime assenze di Grillo e Barillà che avrebbero permesso ben altra gestione della gara quando in avvio di ripresa c’era l’opportunità di sfruttare le ripartenze in situazione di vantaggio. Così come una settimana complicata, in cui tanti calciatori sono stati recuperati a ridosso della gara.