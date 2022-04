Reggio Calabria e il Parco Nazionale dell'Aspromonte a "Linea Verde Life"

La nuova puntata di «Linea Verde Life», in onda sabato 23 aprile alle 12.30 su Rai 1, accompagnerà il telespettatore alla scoperta di alcuni fra i più inaspettati e incredibili luoghi della nostra Penisola: la città di Reggio Calabria e il selvaggio Parco Nazionale dell’Aspromonte. Marcello Masi e Daniela Ferolla andranno in esplorazione della città calabrese e del suo territorio partendo da quello che è da sempre considerato il «chilometro più bello d’Italia» ovvero il lungomare del capoluogo di regione. I due conduttori si divideranno poi fra spiagge e montagne alla ricerca di innovazione ed eccellenze.

Daniela Ferolla andrà a visitare un laboratorio d’ingegneria marina per raccontare le straordinarie peculiarità dello Stretto; scoprirà una foresta tropicale in cui crescono papaye, passion fruit e annone curata da dei giovanissimi agricoltori. Grazie a una bici ideata dalla Facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea e prodotta interamente con legno di scarto dei castagni d’Aspromonte conquisterà la vetta dello straordinario Fortino Pentimele. Ma non è tutto: nel luogo per eccellenza del kite surf in Italia si appassionerà alla storia di un piccolo, grande, campione.

Il viaggio di Marcello Masi invece sarà alla scoperta del Parco dell’Aspromonte. Il cammino partirà da Pentedattilo, borgo che rinasce, arriverà a sfiorare Bova dove un giovane pastore ha inventato un collare anti-lupo e dunque si inerpicherà sulle montagne per raccontare un progetto innovative dell’Università della Tuscia deputato a monitorare il cambiamento climatico e gli straordinari geositi del Parco. Ma non è tutto, Carmine Gazzanni accompagnerà alla scoperta dell’anniversario dei Bronzi di Riace, mentre Federica De Denaro servirà un piatto la cui vera sfida sarà, nella migliore tradizione calabrese, la piccantezza.

