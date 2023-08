I Bronzi di Riace protagonisti stasera di "Italia, viaggio nella bellezza"

Sono trascorsi 51 anni dalla scoperta dei bronzi di Riace, due magnifiche statue greche del V secolo a.C. recuperate grazie a un ritrovamento fortuito nelle acque del piccolo borgo calabrese. Per la Calabria i due guerrieri sono stati subito simbolo di identificazione culturale e speranza di riscatto. A loro è dedicata la puntata di "Italia. Viaggio nella bellezza" - firmata da Brigida Gullo con la regia di Federico Cataldi - in onda alle 22.10 su Rai Storia.

Giunti a Firenze per il primo restauro durato cinque anni, dal loro esordio presso il Museo archeologico, il 15 dicembre 1980, i bronzi hanno attratto, per armonia di forma e espressione folle di turisti e visitatori. La loro destinazione finale, nell’estate del 1981, è stata l'allora Museo Nazionale di Reggio Calabria, oggi Museo Archeologico, che continua a custodirli e valorizzarli. Ma i bronzi di Riace non sono semplicemente due statue greche del V secolo avanti Cristo. Sono molto di più.