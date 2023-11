Allo Zecchino d’oro la piccola Delia Traclò rappresenterà la Calabria, Matilda canterà per la Sicilia

Sarà la piccola Delia Traclò a rappresentare la Calabria nella prossima edizione dello Zecchino d’oro: dieci anni, originaria di Bova Marina (Reggio Calabria), dove frequenta la quinta elementare, sogna di fare la pediatra, si esibirà con il brano “I numeri”, (Musica di Maurizio Fabrizio, testo di Katia Astarita). La sua canzone le piace «perché insegna ai bambini i numeri ed è molto dolce», e lo Zecchino d’Oro è per lei «un sogno che si è avverato».

A Matilda Gusmano, 9 anni, di Fiumefreddo di Sicilia (Catania), toccherà rappresentare la Sicilia: canterà “Ballano”, scritta da Carmine Spera e Antonio Buldini. La musica è una sua passione, ma anche oggetto di serissimo studio, fin dal 2019, quando si iscrisse al “Piccolo Coro Città di Taormina”, diretto dal Maestro Ivan Lo Giudice. La sua canzone le piace «perché è molto divertente e parla degli animali, che a me piacciono molto», e per lei «lo Zecchino d’Oro è emozione».

La coppia formata da Carolina Benvenga e Andrea Dianetti, attori e volti del web, presenterà le prime due puntate del 66. Zecchino d’Oro, in diretta su Rai1 dall’Antoniano di Bologna l’1 e il 2 dicembre dalle 17 alle 18.40, mentre sarà il direttore artistico Carlo Conti a condurre la finale di domenica 3 dicembre, dalle 17.20 alle 20, che decreterà il brano vincitore. L’edizione 2023 è intitolata «La musica può» e vuole celebrare tutto quello che la musica ha generato in più di 60 anni: solidarietà, accoglienza, amore per la terra e per i fratelli e le sorelle. Anche quest’anno, poi, lo Zecchino d’Oro sostiene Operazione Pane e le mense francescane in Italia e nel mondo tramite il numero solidale 45538: basta inviare un sms da cellulare o telefonare da rete fissa per aiutare mamme, papà e bambini e donare un pasto a chi è in difficoltà.

L’album della 66. edizione, con le 14 nuove canzoni in gara e distribuito da Sony Music Italia, è già disponibile in digitale e su tutte le piattaforme streaming. Tra i 35 autori che firmano le tracce ci sono sia esperti di canzoni per bambini sia grande artisti come Maurizio Fabrizio, Gianfranco Fasano, Max Gazzè, Loredana Bertè, Matteo Bocelli, Paolo Vallesi, Piero Romitelli, Lorenzo Baglioni. Ad interpretare i brani, anche quest’anno dal vivo, 17 piccoli cantanti accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. I bambini, di età tra i 5 e i 10 anni, provengono da otto regioni e da tre Paesi esteri: Grecia, Bulgaria e Albania.