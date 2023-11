La Reggina sbarca al "Grande Fratello" per regalare la maglia al calabrese Giuseppe Garibaldi

Una sorpresa in piena regola. Con tanto di regalo. Una maglia della Fenice Amaranto recapitata nella case del Grande Fratello al reggino Giuseppe Garibaldi. Emozione e tanto stupore per il concorrente calabrese che ha aperto la scatola che conteneva la divisa della squadra. E mentre si aspettava altro (“secondo me è ‘nduja” aveva scherzato) si è trovato la maglia della Reggina. Con tanto di messaggio, direttamente dal Sant’Agata, della squadra con il capitano Nino Barillà: “Ciao Giuseppe – ha esordito il capitano – ti facciamo un in bocca al lupo per questa avventura. Ti seguiamo e sappiamo quanto ci tieni a questi colori, ti inviamo la maglia amaranto firmata da tutti noi e il numero 1 sulle spalle con l’auspicio che possa rappresentare la tua posizione finale al Grande Fratello. Ti aspettiamo allo stadio Granillo speriamo il più tardi possibile. Forza Giuseppe, prosegui nel tuo percorso, noi siamo con te”.