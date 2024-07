Calcio di notte per tornare a sognare, Sky “illumina” l’Arena di Reggio e lo Stretto

Sky Sport con la trasmissione “Calciomercato, l’originale” sbarca in riva allo Stretto per raccontare, fino al 19 luglio, l’area metropolitana di Reggio Calabria. Ieri pomeriggio la presentazione del format televisivo, a Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana, che ha fatto da anteprima a una serie di presenze in tutto il territorio, dal mare alla montagna, con l’appuntamento fisso, dalle 23, all’Arena dello Stretto con la diretta tv, insieme ai grandi protagonisti del calcio, da Alessandro Bonan, insieme a Gianluca Di Marzio, Valerio Spinella Fayna, Beppe Bergomi, Walter Zenga, Billy Costacurta, Aldo Serena, Lorenzo Minotti, Veronica Baldaccini, Luca Marchetti e Massimo Marianella. Ad accogliere la prima delegazione di “Calciomercato l’originale” il sindaco metropolitano Giuseppe Falcolmatà, insieme al vicesindaco Carmelo Versace e al consigliere comunale delegato allo Sport, Giovanni Latella.

Sarà ampio il coinvolgimento delle principali aree turistiche dell’area metropolitana con la presenza di Sky Sport a Scilla, Palmi, Gambarie d’Aspromonte, Roccella Jonica e Punta Pellaro a Reggio Calabria. Ieri per l’occasione erano presenti i sindaci Vittorio Zito per Roccella Jonica e Francesco Malara per Santo Stefano d’Aspromonte. Tutte le sere, inoltre, ci saranno collegamenti dai principali luoghi d’interesse tra cui piazza Castello, il Duomo, le colonne di Tresoldi sul lungomare Italo Falcomatà e al Museo archeologico. Mentre l’appuntamento fisso è previsto tutte le sere, dalle 23 all’Arena dello Stretto, con la diretta della trasmissione “Calciomercato” giunta alla 20° edizione.